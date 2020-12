Italia City Branding, Sibilia: “È un bel giorno per Avellino. Ora rilanciamo la Ferrovia”.

“C’è anche Avellino tra le 31 città risultate vincitrici del bando “Italia City Branding”. Grazie al finanziamento di 650mila euro riconosciuto al capoluogo irpino, sarà avviato un progetto di riqualificazione del quartiere Ferrovia. Un risultato prestigioso ed importante che permetterà di rilanciare una zona della città in passato profondamente ferita: lì dove l’amianto ha fatto danni, nei prossimi anni saranno realizzati progetti ecosostenibili e sarà rilanciato lo snodo ferroviario con un’implementazione di trasporti verso il Sannio e il Salernitano. E’ un bel giorno per la nostra città”. A dichiararlo è il Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia. “La tempistica per la realizzazione sarà determinata e veloce – sottolinea Sibilia – : il progetto dovrà essere concluso entro un periodo che varia tra i 4 e i 28 mesi. Evitiamo così di dar il via a nuovi cantieri ed infinite opere pubbliche dalla durata decennale. Lavoriamo così garantendo tempi certi e rapidi per dare risposte concrete ed immediate ai cittadini senza impegnare per decenni le risorse stanziate”. E conclude: “Sono 10 i comuni capoluogo del Mezzogiorno che avranno accesso al finanziamento: di questi in Campania risultano vincitrici Avellino e Benevento. Sono certo che i soggetti preposti alla realizzazione daranno il massimo impegno per porre in essere quanto prima la fase progettuale. In bocca al lupo a tutte le città coinvolte”.

