ITALIA VIVA NAPOLI, NUOVA ADESIONE A PALAZZO DI CITTA’: CON IOVINO ANCHE VINCENZO CENNAMO

Cresce e si consolida ulteriormente il gruppo di amministratori della provincia di Napoli che si riconosce nelle posizioni del consigliere regionale Francesco Iovino. Ad aderire al partito di Matteo Renzi, su impulso dell’ex vice sindaco della Città metropolitana di Napoli, questa volta è il consigliere comunale di Crispano, Vincenzo Cennamo, già sindaco della cittadina frattese e amministratore di lungo corso.

“Cennamo darà un contributo significativo non solo alla vita politica della provincia di Napoli – dichiara Iovino -, ma forte della sua esperienza, anche a quella dell’intera Campania. Il nostro è un partito giovane che, tuttavia, sa riconoscere e valorizzare chi sa dare voce alle istanze del territorio e riesce a tutelare concretamente gli interessi delle comunità. L’amico Cennamo ha già dato prova di essere un amministratore perspicace e risoluto. Accoglierlo in Italia Viva è per me e per tutto il gruppo dirigente motivo di grande soddisfazione”.

Vincenzo Cennamo, di professione docente, è stato già sindaco di Crispano e continua ad essere tra gli amministratori più votati della cittadina frattese e tra quelli più attivi, valido punto di riferimento sul territorio.