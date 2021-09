ITAMIL Esercito, collaborazione e progetti futuri. In campo le eccellenze

Martedì 28 Settembre 2021 ore 10:00, presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania si è svolto un piacevole incontro alla presenza dell’onorevole Felice DI MAIOLO Vice Presidente Commissione Trasporti, con i Dirigenti Regionali dell’Associazione Professionale Militare a Carattere Sindacale ITAMIL Esercito, Presidente Stefano DE ROSA, Segretario Regionale Luigi SORRENTINO.

L’incontro è avvenuto in un clima di collaborazione e confronto costruttivo improntato su progetti futuri importanti come: i trasporti militari Regionali, per migliorare la vita dei lavoratori delle Forze Armate in Campania.

Al termine dei lavori, i Responsabili Regionali hanno consegnato il crest ufficiale dell’Associazione Sindacale Itamil al Vice Presidente della Commissione Trasporti della Campania.

