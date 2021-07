ITAMIL Esercito incontra il Senatore Urraro. Un momento di collaborazione progettuale

Venerdì 16 Luglio 2021, si è svolto un piacevole incontro alla presenza del Senatore Avv. Francesco URRARO Commissione giustizia Senato, Commissione parlamentare antimafia, con i Dirigenti Regionali dell’Associazione Professionale Militare a Carattere Sindacale ITAMIL Esercito, Presidente Stefano De Rosa, Segretario Regionale Luigi Sorrentino e il Vice Segretario Domenico Migliore. Sono state trattate tematiche molto delicate come: Assicurare la stabilizzazione dei Volontari in ferma quadriennale (VFP4), tutela del posto di lavoro per i militari, approvazione definitiva della legge sui diritti Sindacali, la stabilità familiare per i lavoratori. I Dirigenti Regionali hanno presentato due proposte emendative al fine di tutelare il personale militare: La prima proposta riguarda una aggiunta art.1 dell Art. 930 del Codice dell’ Ordinamento militare ovvero la possibilità di transito nel ruolo civile dei militari volontari VFP4 raffermati che possono essere dichiarati non idonei al servizio militare incondizionato a seguito di lesioni o patologie non espressamente ricadenti per causa di servizio. Tale proposta dovrà essere emendata ad integrazione del DLGS 173. La seconda proposta riguarda l’estensione dell Art 357 C.P. “qualifica di pubblico Ufficiale” per i militari impiegati per antiterrorismo, presidio di punti sensibili sul territorio Nazionale e strade sicure. Si auspica che il legislatore riconosca ai militari quali servitori in Armi dello Stato Italiano le tutele di estensione già previste dall 357 CP ovvero l’aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Al fine di tutelare i nostri soldati che si possono ritrovare in situazioni a limite per mitigare, contenere una minaccia in fragranza di reato. L’incontro è avvenuto in un clima di collaborazione e confronto costruttivo improntato a progetti futuri per migliorare la vita dei lavoratori delle Forze Armate. Al termine dell’incontro, il Segretario Regionale Luigi Sorrentino ringrazia il Senatore Urraro per la costante vicinanza all’associazione ITAMIL e consegna il Crest Ufficiale del Sindacato

