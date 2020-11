Ivano Manno (Movimento Nazionale) risponde al presidente della federazione Commercio:” Ma quale lockdown? I commercianti campani vogliono lavorare”.

In realtà, il problema è tutto sanitario, la soluzione che proponiamo è la costituzione di drive-in in ogni città in maniera da non congestionare i pronto soccorso, individuando i contagiati da contatto; dotare tutti i medici di base di tamponi da effettuare anche a domicilio ai propri assistiti. Soltanto in questo modo si potrà avere un’indagine completa dei contagiati e bloccare sul nascere ogni nuova fonte di contagio.