Jetset Capri presenta l’evento esclusivo VDM Vodka a Villa Diamante di Napoli.

di Giuseppe De Carlo

Nella splendida e unica cornice di Villa Diamante a Napoli, uno scrigno di fascino e stile nel cuore di Posillipo, si terrà il 30 luglio alle ore 21:30 il grande evento dedicato alla VDM, la regina della Vodka, un brand innovativo di Vincenzo De Martino. Un evento privato organizzato per 100 persone totali dal geniale e simpatico imprenditore e ideatore di Jetset Capri, Fabio Palazzi, che sfruttando anche questa volta la sua genialità lancerà un prodotto made in Italy, la VDM Vodka. Questo brand nasce dall’idea del giovane imprenditore Vincenzo De Martino che ha voluto ripercorrere la passione del “beverage”, tramandata da suo nonno, in una maniera del tutto innovativa con un concetto unico e originale di unire la qualità del prodotto alla lussuosità e al benessere. Per l’imprenditore De Martino scegliere VDM rappresenta la volontà di raggiungere l’obiettivo massimo possibile nella vita come lo spirito di ognuno di noi. La novità della VDM Vodka sta nell’aver immortalato la vodka, con gradazione al 40%, in una bottiglia di vetro chic come quella di un mitra o di una bomba a mano. La serata inizierà con un cocktail di benvenuto con ostriche e champagne presentato dall’azienda leader del settore Punto nave. Un bellissimo back drop accoglierà gli invitati del party, con la presenza di molti fotografi e cameraman per immortalare i momenti più salienti della serata. Foto per tutti i presenti con la ripresa fotografica della firma sul libro dell’aquila, il simbolo caratteristico del brand VDM. Alle ore 21:30 tutti gli invitati saranno invitati nella struttura di Villa Diamante e contemporaneamente 10 top model durante il loro passaggio distribuiranno le bag con tutti gli sponsor dell’evento. A tal punto inizierà la cena luxury dinner, tra le luci soffuse dei tavoli, preparata dagli chef stellati di Villa Diamante. Il momento clou sarà con la sfilata di 10 modelle che presenteranno le bombe e la valigetta e tutta la linea dell’azienda VDM sulla terrazza sky dream della bellissima location. Ci saranno anche molti ospiti d’eccezione ad onorare il grande evento e anche momenti di tanta musica e divertimento con il Dj set Nicola Ventola con il suo tormentone dell’estate “Una vita da bomber”, Dj Vincenzo Paccone, volto noto di “Adoro Milano”, e lo spettacolo di Nicola Pisaniello con “Torna a Surriento”. Ad aprire le danze dell’evento 10 top model con le mani in cielo e la bombetta VDM vodka, con l’accensione di due fari che gireranno nel vuoto fino a centrare l’obiettivo e con il lancio di due falchi al cielo, daranno inizio a una potente colonna sonora. Finita la colonna sonora, i due falchi lanciati in cielo saranno richiamati e partirà la musica sound per una grande serata. La serata si chiuderà con fuochi d’artificio mozzafiato.

