Juve-Napoli, Borrelli (Europa Verde): “La Lega calcio in nome dei soldi si assume la responsabilità di diffondere il virus”.

“Davvero irresponsabile la decisone della Lega Calcio di far giocare in ogni caso la partita Juve- Napoli che in nome dei soldi si assume la responsabilità di diffondere il virus. E per di più autorizzando i giocatori a ignorare una disposizione sanitaria che prescrive ai calciatori del Napoli la quarantena obbligatoria così come previsto dalle attuali norme anti Covid. Oramai in nome degli interessi economici che circolano intorno al mondo del calcio non si tiene conto più di nulla, senza curarsi di mettere a rischio la salute dei giocatori e dell’intero staff di entrambe le squadre. Che si valuti il comportamento della Lega Calcio che ha di fatto dato disposizioni che contravvengono al rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria. Bisogna prendere posizioni ferme contro questi poteri forti che credono in nome del dio denaro di poter calpestare il diritto alla salute”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere di Europa Verde.

