L’ U.S. Avellino regala 50 biglietti ai propri tifosi per Padova.

L’Us Avellino 1912 è lieta di regalare 50 biglietti ai propri tifosi provenienti da tutta Italia per seguire il match di andata, valido per la semifinale dei playoff di Lega Pro, tra Padova e Avellino in programma domenica 6 giugno 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Euganeo di Padova.

La società invita le persone interessate ad inviare una mail a partire dalle ore 12:00 ed entro le ore 17.30 di oggi, 4 giugno 2021, con i propri dati anagrafici e relativo documento di riconoscimento all’indirizzo e-mail:biglietteria@usavellino1912.com .

Le richieste pervenute con modalità diverse da quella indicata o incomplete delle informazioni necessarie non verranno prese in considerazione.

Inoltre, non saranno considerate le richieste inviate prima o dopo la fascia oraria indicata.

Vi ricordiamo anche che ogni persona che entra allo stadio deve presentare all’ingresso, oltre ad un documento di identità, il modello di autocertificazione compilato.

adsense – Responsive – Post Articolo