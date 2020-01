La Befana dei Vigili del Fuoco ai bimbi ricoverati all’ospedale Moscati di Avellino. Foto e Video

La vicinanza con il mondo dei bambini ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche quest’anno, quindi, per la nona volta consecutiva, i Vigili del Fuoco di Avellino, in occasione della festività dell’Epifania, hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati, per consegnare ai bambini regali e dolciumi.

L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, sezione di Avellino, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità irpina.





