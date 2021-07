La campagna itinerante di Legambiente #liberidaiveleni arriva nella Valle del Sabato

Arriva nell’avellinese,nella Valle del Sabato la campagna itinerante di Legambiente #liberidaiveleni per mettere in luce, ancora una volta, mancate bonifiche e situazioni di inquinamento su cui i cittadini, da anni, aspettano risposte pagando l’assenza di una politica trasversale e duratura per il risanamento e il rilancio dei territori. Legambiente organizza per Venerdì 2 luglio ore 11.00 un flash mob presso il Parco urbano Piazza Kennedy- Avellino per sensibilizzare ed informare i cittadini sui preoccupanti dati emersi dallo studio Spes, che rileva anomale concentrazioni di metalli pesanti nei nostri territori.

