LA CAMPANIA DONA PRESEPI ALLE REGIONI ITALIANE.

Partendo proprio da Bergamo, la città più duramente colpita da questo Covid, la Regione Campania ha offerto il famosissimo “presepe napoletano “ a diverse regioni italiane.

Un gesto, simbolico, di unione tra territori, culture e tradizioni, a dimostrazione anche del fatto, che al di là di tutto, la nazione è stata piegata da questa pandemia e dalla crisi economica, non trascurando però il fatto che si tratta di una buona occasione per far conoscere questo gioiello artigianale a tutta l’Italia.

Pare che inizialmente la regione Lombardia avrebbe rifiutato il dono, per poi far sapere che si era trattato di un malinteso e che invece il regalo era stato ben gradito.

Carla Carro

