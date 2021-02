“Non so quello che si deciderà nelle prossime ore, ma molto probabilmente torneremo in zona arancione”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto a Palazzo Pinto, a Salerno, per l’apertura del secondo lotto della Pinacoteca e, contemporaneamente, l’opening della mostra ‘A Sud del Barocco, geografia di un tempo dell’arte’.

