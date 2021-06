La CISL FP IrpiniaSannio sceglie il Moscati per un momento di sensibilizzazione sulla problematica del precariato in sanità.

Domani 10 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30, la CISL FP IrpiniaSannio terrà, nello spazio antistante l’accesso principale dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Contrada Amoretta ad Avellino, una conferenza stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica del precariato in sanità, nel rispetto delle disposizioni Covid.

Un’iniziativa propedeutica alla manifestazione regionale della CISL Funzione Pubblica che avrà luogo il 15 giugno 2021, con inizio alle ore 10.00, presso il Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale a NAPOLI, alla quale parteciperà, oltre ai Segretari Generali delle CISL FP della Campania, il Segretario Generale Nazionale CISL FP Maurizio Petriccioli.

È oltremodo fondamentale sostenere quei lavoratori che hanno e che stanno ancora traghettando l’Italia fuori dall’emergenza COVID, e non solo, con un’opera incessante.

È inaccettabile che questi lavoratori, definiti “angeli” si vedano negata qualunque certezza dopo oltre un anno di trincea.

Non possiamo permetterci di perdere un patrimonio di esperienza e professionalità costituito da decine di migliaia di precari tra infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, professionisti, ostetriche, personale amministrativo e di assistenza, indispensabile per mandare avanti i servizi alla salute. Per l’iniziativa di domani 10 giugno, invitiamo le SS.LL. a partecipare ed aiutarci a veicolare nell’opinione pubblica il nostro impegno a sostegno di questi lavoratori.

