La Commissione Figc rinvia la questione acquisizione dell’Us Avellino, documentazione insufficiente.

di Redazione sportiva

La Commissione Figc ieri ha rinviato ulteriormente il giudizio sull’acquisizione dell’Us Avellino da parte dell’Idc. Le criticità non mancano, la documentazione presentata dai cinque soci (De Lucia, Autorino, Circelli, Izzo e Cusano) sarebbe insufficiente e non conforme ai requisiti richiesti dalla Figc sulla onorabilità e solidità finanziaria. La questione sarebbe finita sotto i riflettori della Procura Federale. Il termine per il prossimopronunciamento della Commissione non è stato stabilito ma bisogna fare molto presto relativamente all’ingresso di nuovi soci.