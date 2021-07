La cucina italiana è l’aggiunta perfetta a una notte romantica

La pancia piena è da sempre un ottimo punto di partenza per una storia d’amore. E quale cucina è migliore di quella italiana per dare quel tocco in più ad una serata già perfetta?

Cultura romantica del cibo italiano

A casa nostra molto più che in altri posti del mondo, la cucina è un’espressione del bagaglio culturale che ci è stato tramandato da generazioni di chef e massaie. Condividere questa passione con il proprio partner è una gioia oltre che la scusa perfetta per legare e conoscersi.

Soprattutto in ambito virtuale dove le persone sono più affamate di argomenti e passioni da condividere, quello culinario è un ottimo argomento di conversazione che offre spunti ed idee sempre fresche. Nei siti per appuntamenti è possibile trovare altre persone con elementi in comune, su Flirtsenzalimiti attraverso un accorto uso di numerosi filtri, si arriva ad un distillato di profili altamente compatibili con i quali cominciare una storia via chat, con tendenza all’incontro dal vivo. In questa circostanza disporre di un ventaglio di argomenti per far filare la conversazione può fare la differenza. Si possono trovare persone in base alle volte passioni, se adorate cucinare, scrivetelo nel vostro profilo, le probabilità di incontrare qualcuno appassionato di cucina cresceranno notevolmente.

Sensualità della cucina italiana

La nostra cucina, è talmente famosa in ogni angolo del globo, che spesso in moltissime metropoli straniere basta un cartello tricolore per identificare un ristorante di qualità.

Nonostante l’incalzare delle mode, la sensualità della nostra cucina non perde lustro e quando un uomo decide di impressionare la sua donna, e farlo per bene, è sempre su di un ristorante italiano che ricade il primo pensiero. La ragione è probabilmente da ricercare in qualcosa che va al di là della ragione, risiede nel cuore e nell’anima di tradizioni millenarie che i nostri nonni hanno saputo diffondere e ricoprire di prestigio in tutto il mondo occidentale e no.

Cucinare insieme è il modo migliore per avvicinarsi

Una delle idee migliori per coppie, tanto quelle agli inizi di un rapporto, come quelle già navigate dove ci sarebbe però tanto bisogno di qualcosa che riporti in campo la passione sbiadita, è senza dubbio quella di cominciare a cucinare periodicamente assieme. Magari non nella quotidianità, cosa che potrebbe giocare contro e finire col togliere magia ad un momento così speciale, ma al contrario creando atmosfera ed aspettativa per una serata romantica.

Piatti che accendono la passione

Anche se la passione nella coppia non si trova certamente nei piatti ma in uno spazio comune tra due anime affini, è certamente vero che alcuni piatti si prestano meglio di altri a stimolare il desiderio, troppo spesso sopito o frustrato dalla quotidianità, nemica giurata di ogni coppia.

– Bruschetta con pomodoro, mozzarella e basilico

Perché complicarsi la vita quando la semplicità può farla da padrona? Certo che se poi si volesse imparare anche a fare il pane in casa e filare la mozzarella seguendo l’esempio dei nostri nonni, la bruschetta assumerebbe tutto un altro valore.

– Melanzane Ripiene Sarde

Questo frutto coltivato in Asia fin dalla preistoria, ed arrivato da noi solo all’inizio del medioevo, rappresenta un caposaldo della nostra tradizione culinaria. Saporita e piccante al punto giusto, è forse l’ortaggio che vi saprà dare più soddisfazioni.

– Lasagna bolognese

Comprare le sfoglie e la salsa pronta per fare una lasagna insieme, è un po’ come barare e vi farebbe perdere gran parte del gusto di cucinare in due questo meraviglioso piatto. Fare le lasagne assieme è bello proprio perché si tratta di un piatto semplice ma laborioso.

– Insalata di mare

I molluschi sono considerati dalla tradizione antica come il piatto afrodisiaco per eccellenza. Sarà per la forma delle vongole e le cozze o per il loro odore, ma fatto sta che da sempre, senza prove ma senza dubbi, ne associamo il loro consumo con la passione di coppia. Tentare non nuoce!

– Panna cotta con fragole e gelato

Il dolce è forse il più trascurato di tutti, ma è lui a lasciare il sapore in bocca. Si potrebbe prendere tutto d’asporto se si ha fretta, ma un bel dolce fatto in casa a quattro mani è in grado di cambiare completamente le carte in tavola, trasformando una serata ordinaria in qualcosa di memorabile.

Conclusioni

Con alcune ricette abbiamo un po’ giocato, ben consci del fatto che infondo la cucina, sia solo una scusa per avvicinarsi, e che il vero amore debba risiedere da un’altra parte. Questo però nulla toglie all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, e delle serate romantiche chiusi in casa con tutto il mondo fuori.

Cucinare assieme e riservarsi del tempo per stare in due può essere tanto importante come cose ritenute molto più vitali, è nella cura di questi particolari che è possibile trovale la felicità.

adsense – Responsive – Post Articolo