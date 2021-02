La Curva Sud Avellino e l’amore verso i colori biancoverdi, lo striscione in occasione di San Valentino.

La Curva Sud Avellino ha affisso uno striscione dinanzi alla Tribuna Montevergine in occasione di San Valentino per manifestare l’amore verso la squadra biancoverde. Così recita: “sofferto, romantico, tormentato…vada come vada il mio amore per te resta incondizionato”. Il Covid continua a tenere lontani i tifosi dagli stadi ma il supporto di quelli dell’Avellino verso la propria squadra si sente eccome, forte come sempre. Al di la’ dei buoni risultati che stanno ottenendo i ragazzi di Braglia, 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 partite più secondo posto agguantato, non c’è niente che possa spezzare questo profondo amore, legame verso il lupo.

