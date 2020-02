La Curva Sud protesta all’esterno del Partenio Lombardi scioperando per la trasferta di Francavilla Fontana.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Questa mattina all’esterno dello stadio Partenio Lombardi si è fatta sentire la Curva Sud. Sotto tiro gli attuali dirigenti. Un solo bene da proteggere per la torcida biancoverde, l’Us Avellino. È intervenuto anche il sindaco Gianluca Festa che ha invitato i tifosi a non lasciare sola la squadra, in più ha assicurato che lunedì a Napoli presso il notaio ci saranno sia Izzo che Circelli. La decisione della tifoseria però è già stata presa e non si faranno passi indietro, in segno di protesta non verranno seguiti i lupi nella trasferta di domani a Francavilla Fontana contro la Virtus. Nel match contro i pugliesi ci potrebbero essere novità in formazione, ancora squalificato Capuano che verrà sostituito dal vice Padovano. Una domenica di calcio giocato per rituffarsi immediatamente in questioni extracampo, sperando che si vada verso la conclusione. Passaggio delle quote, giudizio della Commissione Figc sull’acquisizione dell’Us Avellino da parte dell’Idc e stipendi da pagare ai tesserati le prossime tappe che lasciano con il fiato sospeso.