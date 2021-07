La Dalia Management ha deciso l’organigramma organizzativo. L’Avvocato Siniscalchi Massimiliano, sarà direttore generale

La Dalia Management dopo aver effettuato l’iscrizione al prossimo campionato di Terza Categoria di calcio, ha deciso l’organigramma organizzativo per quanto concerne la squadra di calcio, mentre nel calcio a 5 per scegliere il nuovo mister, si aspetta l’esito del ripescaggio in Serie C1. La guida tecnica della squadra di calcio e’ stata affidata a Mister Caliendo Amedeo, che già in passato ha vinto il campionato e insieme al Direttore Sportivo Raffaele Bianco si occuperanno di costruire una squadra Made in Vallo Lauro, che sia capace di ambire alla vittoria finale, mentre il Direttore Generale sarà l’Avvocato Siniscalchi Massimiliano, che dall’alto della sua esperienza in categoria superiori, metterà insieme tutti i “puzzle” necessari per far sì che la Dalia Management possa essere un fiore all’occhiello nella categoria.

