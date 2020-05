La festa di Visciano 2020 in onore della Madonna del Carpinello è stata ufficialmente annullata. La comunicazione del presidente

Nel video pubblicato da ViscianoPiù il presidente RAFFAELE MASCOLO spiega i motivi per i quali i festeggiamenti 2020 in onore di “Maria SS Consolatrice del Carpinello” di Visciano sono stati annullati, indicando inoltre quelle che sono le prospettive future.

“In questi momenti cosi straordinari per tutti noi lanciamo un appello ad essere ancora più uniti e saldi nelle nostre tradizioni e costumi, insieme ce la faremo”, ha affermato il presidente.



Il presidente Raffaele Mascolo tiene a sottolineare che il 2021 sarà l’anno giusto per recuperare il tempo perso sperando che questa situazione sia agevolata da risultati migliorativi inerenti la pandemia. Tutto rinviato dunque come i Battenti, i concerti, il Carro e i fuochi che chiudevano i festeggiamenti. La Chiesa valuterà se le funzioni religiose, sempre nel rispetto delle norme che nel periodo della festa ci saranno, si potranno tenere. Nicola Valeri



adsense – Responsive – Post Articolo