Nola – A chiusura delle iniziative della Festa sospesa, la Fondazione Festa dei Gigli incontra tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione delle attività ed i vincitori dei contest realizzati. (Manifesto Festa 2020 – Vota la foto più bella – disegna la tua Festa – Il balcone più bello).

L’appuntamento è per giovedì 9 luglio alle ore 19.30, presso il Convento di Santo Spirito (ex Carceri) via Merliano – Nola.

