La Fondazione Festa dei Gigli, presenta il concorso “disegna la tua festa”

– La Fondazione Festa dei Gigli propone ai più piccoli, un modo per tenersi piacevolmente impegnati, liberando la loro fantasia e loro passione per la Festa dei Gigli, innata in ogni nolano

Tutti i bambini e ragazzini, dai 4 ai 13 anni, possono partecipare al concorso “Disegna la tua Festa”, realizzando un elaborato che rappresenti un aspetto della millenaria tradizione (i Gigli e la Barca, rivestimenti, momenti di gioia, ecc. ). Gli interessati possono inviare – dal 7 aprile al 4 maggio – le foto dei disegni, accompagnati da una breve descrizione, firmati con nome e cognome ed età, all’indirizzo mail info@fondazionefestadeigigli.it

La Fondazione avrà cura di pubblicarli sulla pagina ufficiale di facebook, in modo da condividerli con tutta la comunità. Le rappresentazioni più significative, scelte dalla commissione cultura delle Fondazione, saranno raccolte per realizzare un calendario che ci ricordi come questo momento così difficile sia stato colorato dalla forza espressiva dei piccoli giglianti. A tutti i partecipanti simpatici gadget.

