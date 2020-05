“La Giustizia ai tempi del Coronavirus”, ne abbiamo parlato con avvocati e magistrati. VIDEO

Per il “Salotto di Bassa Irpinia”, ieri, domenica 10 maggio 2020, in diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale e sul canale 810 del digitale terrestre di Telegolfo, abbiamo trattato del tema della Giustizia ai tempi dell’emergenza Covid-19. Ospite della nostra trasmissione il Giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno dott. Gianfranco Fiore, il magistrato onorario del Tribunale di Nola Avv. Ursula Guerriero, insieme agli avvocati Modesto Prisco, Salvatore Pandico e Gennaro Torrese. Ecco in allegato il video integrale della puntata.

