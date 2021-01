LA MODA CONTRO GLI STEREOTIPI: Per Fendi sfilano gli uomini con il rossetto rosso.

E si sa, quando gli artisti della moda, intendono lanciare un messaggio forte, ci riescono benissimo: ed è quanto successo alla sfilata Fendi.

Gli uomini hanno sfilato indossando, oltre ai capi di abbigliamento della prestigiosa casa di moda, con il rossetto. Rigorosamente rosso.

Un messaggio ben preciso che mira ad “annullare” le diversità tra generi: l’uomo e la donna allo stesso livello.

Un’idea che aveva sposato già in precedenza Gucci, collaborando per questo progetto con il cantante Achille Lauro, di cui sono state famose le apparizioni, lo scorso anno , sul palco più importante d’Italia, il Teatro Ariston.

Già dallo scorso anno, insomma, era stata messa in piedi quest’idea: “equiparare gli uomini alle donne” e sempre più artisti hanno sposato la causa.

L’idea è che una persona sia considerata tale, indipendentemente dal sesso, dall’aspetto, dalle credenze, dal lavoro e dalla vita che fa.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo