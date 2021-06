“Aiutatemi, non si riesce a capire cosa è successo prima dell’incidente in moto in cui ha perso la vita mio figlio” . Appello del padre di Raffaele Casale alla Trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che si oppone all’archiviazione delle indagini sulla sua morte, la notte tra il 15 e il 16 agosto 2017.

