La nota del Coordinatore Regione Campania per il M.I.D. Movimento Italiano Disabili sulla festa dei Lavoratori

Il Coordinatore Campania Giovanni Esposito unitamente a tutto il Coordinamento della Campania desideriamo porgere i nostri auguri e la nostra vicinanza in occasione della festa dei lavoratori a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori residenti sul territorio regionale della Campania rivolgendoci soprattutto a chi non potrà celebrare la giornata del 1 Maggio come medici e infermieri perché costretti rinchiusi a lavorare con turni massacranti a causa del sistema sanitario al collasso per le carenze strutturali di personale , per colpa anche della gestione politica inadeguata, nelle trincee degli ospedali a fronteggiare l’emergenza sanitaria del Corona Virus in corso.

Inoltre esprimo la vicinanza mia e di tutto il Coordinamento a chi in questo periodo ha perso il lavoro , o a chi si è ritrovato con l’attività commerciale chiusa e sospesa a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la pandemia in corso.

È notizia di oggi purtroppo triste la morte di un operaio in Provincia di Avellino precisamente Ariano Irpino a cui rivolgo il mio e il nostro cordoglio alla famiglia mentre procedeva nei lavori manutentivi e di adeguamento di un cavalcavia travolto da una trave che si è staccata dalla gru mezzo con cui stava operando, prontamente soccorso dai Vigli Del Fuoco e i sanitari che stanno operando incessantemente garantendo nonostante i rischi il loro servizio e la loro opera alla comunità a cui rivolgo il mio plauso.

Il Coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito dichiara: Buona festa dei lavoratori a tutti con l’augurio che presto tornino tutti al proprio lavoro e che nuove strade si aprano a chi l’ha perso a causa della pandemia e del virus con la speranza anche che presto possa cessare di esistere tra noi con un ritorno alla normalità.

Il mio grazie dal profondo del cuore anche a voi operatori dell’informazione che in questa emergenza tempestivamente e con grande professionalità ci state aggiornando sull’evolversi dell’emergenza con dati precisi e con senso di vicinanza alla popolazione

Coordinatore Movimento Italiano Disabili Campania

Esposito Giovanni

adsense – Responsive – Post Articolo