La nota del Coordinatore Regione Campania per il M.I.D. Movimento Italiano Disabili

Oggi 5 Aprile 2020 in occasione della ricorrenza della domenica delle palme il Coordinatore Campania in rappresentanza del Mid Giovanni Esposito unitamente a tutti i Coordinatori e Coordinatrici virtualmente vogliamo donare un rametto di palma in segno di pace a tutti i diversamente abili e le loro famiglie e a tutti i cittadini con la speranza che possa regnare in un periodo già segnato da una forte e grave emergenza sanitaria pace e serenità in ogni famiglia di tutta la Regione Campania.

Come iniziativa social per ricordare questa Domenica delle Palme non potendo muoverci di casa a causa della pandemia in corso celebriamo la giornata appostando tutti sull’ immagine di profilo dei canali di comunicazione social un rametto di ulivo in segno di pace amore e serenità rivolgendolo a tutti i diversamente abili e famiglie e tutti i cittadini ma anche a tutti gli operatori sanitari infermieri e medici rinchiusi negli ospedali che oggi non potranno ritrovarsi in famiglia perché rinchiusi in trincea a salvare vite umane , non dimenticandoci nemmeno degli ultimi e nemmeno delle forze dell’ordine impegnate sui territori nel controllo del rispetto delle ordinanze necessarie a ridurre i rischi del contagio.

Il Coordinatore Campania Giovanni Esposito dichiara: Buone Palme a tutti con la speranza di registrare massima condivisione all’iniziativa lanciata dal mondo della politica a partire dai rappresentanti di governo nazionale, regionale , sindaci e amministratori tutti oltre che cittadini. (Comunicato stampa)

