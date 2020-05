La pandemia e la mancata festa dei gigli di Nola 2020 diventa un brano musicale. VIDEO

Dopo un estenuante pausa alla cosiddetta “normalità” della vita qualcosa profondamente è cambiato. I più contrastanti sentimenti della percezione della realtà si confondono in quello che è mancante per onorare una festa eterna.

Sul tema di questo legame la “Sonora record Nola “di Nino Cavallaro, musicista- compositore ,interpreta i versi di Ardolino Antonio.La collaborazione con la regia -video di Michele D’Avanzo fotografa con immagini in movimento i sentimenti nostalgici, le speranze, le attese collettive di fede in questo particolare momento storico.

La voce di questo brano dal titolo “Nun è pazzia” è affidato a Felice Parisi. Vi mostriamo il video

