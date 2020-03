La poesia di Luca Giuliano “Distanti ma Uniti” spopola sul web. Video

Luca Giuliano è un poeta e attore 31enne di origini irpine (Avellino), figlio d’arte, ha creato e interpretato durante questa fase storica, che ci vede tutti in quarantena per difenderci dal Covid-19, la bellissima poesia “Distanti ma uniti”, in dialetto napoletano, con la quale ha lanciato un messaggio forte di speranza, unione e riflessione. La poesia, magicamente interpretata da una voce che mette in lustro tutte le sue qualità, Giuliano infatti sin da piccolo manifesta un’attitudine artistica, coltivando studi ed esperienze nella capitale e nel territorio nazionale. Ha ottenuto tanti apprezzamenti dal pubblico del web. Essa infatti funge da “colonna sonora” al video realizzato dalla nostra testata proprio per raccontare i luoghi della nostra amata terra che in questo periodo sono spopolati dalla presenza dell’uomo rintanato nelle proprie case per difendersi dal coronavirus. In allegato il video che raccoglie la poesia. Guarda il video

adsense – Responsive – Post Articolo