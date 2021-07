La poesia di Tina Piccolo dedicata alla showgirl Raffaella Carrà

Ognuno ti accoglieva con amore,

entravi dalla porta del cuore.

le tue canzoni, i balli, quel parlare

vivace che regalava l’allegria,,,.

Regina, Star, Diva, con quel caschetto

biondo e sbarazzino, eri

LA RAFFAELLA NAZIONALE ….

come in famiglia, una persona cara.

Con te va via un pezzo di storia

della T,V, del teatro, dello spettacolo,

sempre elegante, splendido, sincero.

CARRAMBA E CHE SORPRESA ,

NO QUESTO NON LO DOVEVI FARE,

Ci lasci dentro una malinconia

che non ha antidoti, se non il tuo ricordo,

che sembra una fiaba

narrata al mondo intero….

Dolce Raffaella, adesso vai da Dio….

TINA PICCOLO (AMBASCIATRICE DELLA POESIA NEL MONDO

adsense – Responsive – Post Articolo