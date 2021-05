La proposta di Salvatore Alaia all’ASL di Avellino per la vaccinazione di richiamo del personale scolastico

In riferimento alla somministrazione delle seconde dosi del vaccino Astrazeneca per il personale scolastico del Vallo Lauro -Baianese, il Prof. Salvatore Alaia in qualità di docente e di ex Sindaco del Comune di Sperone, al fine di evitare che lo stesso personale si rechi ad Ariano oppure a Sant’Angelo dei Lombardi per la relativa prestazione, evidenzia e rappresenta all’ASL di Avellino la necessità di utilizzare i punti vaccinali di Mugnano del Cardinale e di Moschiano allo scopo di evitare disagi e difficoltà al mondo della scuola.. Un invito quello di Alaia, condiviso dai docenti e dal personale scolastico , che ha ritenuto opportuno coinvolgere l’ex primo cittadino di Sperone sempre pronto e disponibile ad affrontare qualsiasi battaglia per far valere dei sacrosanti diritti spesso mortificati da logiche assurde ed incomprensibili. Spero che questo grido di speranza possa essere accolto da chi ha ruolo e responsabilità nella vicenda , in modo da dare risposte concrete e fattibili nell’interesse collettivo.

