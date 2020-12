La Sandro Abate annuncia il ritorno alla guida tecnica di Batista.

L’Asd Sandro Abate Avellino è lieta di annunciare il ritorno – alla guida tecnica della squadra – di mister Marcelo Batista.

Il tecnico brasiliano, costretto a lasciare per ragioni personali lo scorso agosto – risolto ogni impedimento – ha accettato con estremo entusiasmo l’invito della società di tornare al timone di un gruppo che egli stesso aveva contribuito a costruire.

“Sono estremamente felice di riabbracciare la città di Avellino e soprattutto vivere – finalmente – l’atmosfera del Delmauro che lo scorso anno tanto ci è mancata. È per me un grande onore allenare un gruppo dalle così grandi potenzialità. Mi metterò subito al lavoro con impegno e determinazione per ottenere i risultati che questa squadra e questa società meritano”, queste le prime parole di mister Batista.

