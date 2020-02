LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BAIANO ED I PAW PATROL

Oggi negli ambienti della scuola dell’infanzia di Baiano si è vissuto un felice momento incastonato nel periodo carnascialesco. Dopo il lunedì ed il martedì vissuti in clima di letizia fra docenti, alunni, nonni e genitori la giornata odierna ha visto un pranzo di carnevale, offerto da tutte le mamme degli iscritti in stretta collaborazione con gli operatori

della refezione. Alla presenza del sindaco Enrico Montanaro, dell’assessore Francesco Napolitano, del dirigente scolastico e della sua consorte sono stati degustati i tipici aspetti della cucina della cosiddetta “settimana grassa”: la lasagna, un gustoso secondo e dolci a profusione. Le sezioni della scuola dell’infanzia si sono adeguate al tema

scelto dal carro allegorico organizzato dai giovani del forum baianese: i personaggi del famoso cartone Paw Patrol. Alla fine del pranzo i docenti ed i bambini hanno donato al dirigente scolastico una maglietta a tema, che il preside ha indossato con grande gioia dichiarando: ” per questo carnevale sarò anche il preside dei Paw Patrol”. La settimana proseguirà con canti e balli in tema, per concludersi con la presenza di alunni e docenti domenica pomeriggio al seguito del carro allegorico ed in pieno festeggiamento del prossimo martedì grasso.

