La Direzione strategica dell’Asl esprime la propria solidarietà nei confronti dell’operatore del 118 aggredito, nella giornata di oggi, mentre prestava il proprio servizio di soccorso. “Si tratta di episodi gravissimi che non possono essere tollerati – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – nei confronti di chi ha sempre operato in prima linea per il bene della comunità, risorsa preziosa soprattutto in questa emergenza sanitaria”.

adsense – Responsive – Post Articolo