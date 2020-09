La vigilanza privata di Avellino ringrazia il dirigente sindacale Lorenzo Tramaglino

Diverse guardie giurate di un istituto di vigilanza dell’ Avellinese stanno esprimendo gratitudine al dirigente comparto sicurezza fesica-confsal Lorenzo Tramaglino, per l’impegno profuso alla tutela e rappresenta della categoria.

Argenziano G. Professionista della sicurezza privata e direttore tecnico proveniente da Napoli spiega come il presidente Tramaglino si sia sempre interessato del settore costantemente e non solo in tempi elettorali.

Dalla qualifica giuridica alle difficoltà che comunemente un operatore di sicurezza si ritrova ogni giorno a fronteggiare, la vicinanza nel periodo covid-19 dove siamo stati impegnati anche noi in prima linea specialmente presso gli ospedali senza essere mai stati citati in nessuna occasione, in quel caso non si tirò indietro a darci tutela e farci pervenire dispenser di protezione.

Continueremo conclude Argenziano insieme ad un gruppo oltre cinquanta unità a seguire la linea del presidente Tramaglino al fine di migliorare un settore caduto nel dimenticatoio

