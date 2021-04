La violenza è distruttiva, è bello uccidere un fiore?

di Micale Giusy – Istituto Comprensivo Statale F.lli Mercogliano – C. Guadagni Cimitile (Na)

Al giorno di oggi la violenza, soprattutto sulle donne è molto diffusa, ma cos’è la violenza? La sua etimologia deriva da “violare”, ovvero infrangere i limiti.

Per violenza si intente un’azione, e precisamente un’azione fisica o verbale con la quale si intende insultare o abusare, e distruggere una parte di lei.

La violenza sulle donne si suddivide in violenza sessuale e psicologica.

La violenza sessuale comprende l’imposizione di pratiche sessuali indesiderate o di rapporti che facciano male fisicamente e che siano lesivi della dignità, ottenute con minacce di varia natura. Quindi si ha un rapporto intimo contro volontà della donna.

Mentre la violenza psicologia comprende:

v attacchi verbali come la derisione, la molestia verbale, l’insulto

v isolare la donna, allontanarla dalle relazioni sociali

v gelosia ed ossessività: controllo eccessivo

v minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della donna

v minacce ripetute di abbandono, divorzio (per le coppie sposate)

v attuare ogni forma di tutela giuridica ad esclusivo vantaggio personale e a danno della donna.

Sin dal 17 dicembre 1999, il 25 novembre si manifesta la giornata contro la violenza verso le donne. Ricordiamo tutte quelle donne che hanno subito violenze da parte di uomini e non solo. Ricordiamo tutte queste donne con “le scarpette rosse” questo perché rappresentarono le vittime della violenza, ma anche perché le donne che non le potevano più indossare.

La violenza sulle donne è diffusa a partire dagli anni settanta del XX secolo il movimento delle donne e il femminismo in Occidente hanno iniziato a mobilitarsi contro la violenza di genere, sia per quanto riguarda l’abuso sia per quanto riguarda il maltrattamento e la violenza domestica. Ormai la violenza contro le donne è atto comune ormai, in tutto il mondo. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore.

#NOALLAVIOLENZASULLEDONNE

