La XCO Crocelle Race Park prova di campionato regionale master cross country FCI Campania

La mountain bike sarà la vera protagonista della XCO Crocelle Race Park a Palma Campania domenica 19 settembre: dopo l’edizione 2020 saltata per Covid-19, per la quarta volta non mancherà lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di fare e la capacità di stupire per merito di un gruppo di lavoro determinato come quello del Crocelle Race Team con in testa il presidente Pietro Caliendo coaudivato da tutto il direttivo.

L’assegnazione del Campionato Regionale FCI Campania solo per le categorie amatoriali è un chiaro riconoscimento all’attività portata avanti dagli organizzatori, al lavoro da tempo per allestire una gara che possa ancora una volta lasciare il segno all’interno del Parco Naturale Bosco Crocelle di Palma Campania.

Il percorso rimane identico a due anni fa ma è stato individuato un tratto molto tecnico che verrà aggiunto, una salita nuova in terra battuta di 150 metri al 10%. Con il passaggio su terreni agricoli privati, adiacenti al parco, il tracciato misura ufficialmente poco più di 4 chilometri, senza intersecare l’asfalto, prevalentemente sterrato e molto tecnico, con salite in contropendenza, passaggio sul rock garden, curve molto strette e in discesa da affrontare e single track molto corti.

adsense – Responsive – Post Articolo