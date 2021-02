LACEDONIA. In fiamme appartamento di un edificio residenziale. Nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino stanno operando nel comune di Lacedonia, al rione Vittorio Emanuele III, per un incendio di un’abitazione sita al terzo piano di un edificio residenziale. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Bisaccia e un’autobotte dalla sede centrale, le quali stanno ultimando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza delle famiglie residenti nello stabile. La famiglia che occupava l’appartamento interessato dell’incendio è riuscita a mettersi in salvo e al momento non si registrano persone coinvolte. È stato stabilito di natura accidentale l’incendio.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, le fiamme innescate verosimilmente da un ferro da stiro.



adsense – Responsive – Post Articolo