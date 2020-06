Laceno, aree pic-nic Covid free per passare una giornata all’aperto Sull’Altopiano Laceno, quattro Aree pic-nic attrezzate che assicurano distanziamento sociale e voglia di ripartire di un territorio

Con l’arrivo dell’estate tra le mete prescelte sarà sicuramente in voga, nel post emergenza Covid, l’Altopiano del Laceno, con le sue strutture attrezzate all’aperto, per passare una giornata immersi nella natura. Quello che i turisti oggi richiedono sono proprio la sicurezza e la possibilità di passare una giornata, magari dimenticando il periodo appena trascorso. In piena Fase 3 il Laceno potrebbe quindi essere vista come la meta Campana degli amanti della montagna.

Tra le tante strutture del territorio di Bagnoli Irpino e soprattutto sull’altopiano, sono presenti 4 aree pic-nic attrezzate con servizi igienici sanificati e con gli ampi spazi che la montagna concede. Infatti, in tutte e 4 le aree dislogate sul Laceno, sono rispettate le distanze sociali e c’è la possibilità anche di pranzare all’aperto, immersi nella natura.

“La nostra idea – affermano i responsabili delle Aree pic-nic sul Laceno – è quella di sempre, anche e soprattutto in questa Fase 3 dell’emergenza: offrire ai nostri turisti un servizio chiaro che in questo momento riguarda innanzitutto la sicurezza del distanziamento sociale, che possono trovare presso le nostre strutture. Inoltre, lanciamo anche una iniziativa che riguarda la valorizzazione della nostra cucina tipica, in quanto: i turisti possono consumare nelle nostre aree i prodotti locali preparati dai vari ristoranti del Laceno e trasportati, vicino al Lago, oppure tra i faggeti. Permettendo così un rilancio di tutto il territorio per passare le giornate immersi nella natura e magari proponendo un nuovo modello di turismo che vede, sicuramente, il Laceno protagonista in tutta la Regione Campania”.

Nel momento in cui in tutta Italia si prospetta la ripartenza anche del turismo, l’offerta turistica del territorio di Bagnoli Irpino, prende piede, anche grazie a questo tipo di iniziative.

