Ladri rapinano un 61enne, quest’ultimo aveva appena rubato uno scouter

La polizia di Genova ha denunciato un 18enne albanese e un 19enne pregiudicato di Novi Ligure per rapina in concorso ai danni di un uomo di 61 anni. I due hanno fatto cadere il malcapitato dallo scooter per rubargli il borsello. Giunti sul posto per soccorrere il 61enne, gli agenti si sono però accorti che il mezzo sul quale viaggiava quest’ultimo era stato rubato. L’uomo è stato dunque denunciato per furto aggravato.