L’AFRAGOLESE NON SBAGLIA, NOLA BATTUTO IN CASA

Un’Epifania particolare, una giornata di intensa pioggia ed un derby senza tifosi. E’ il primo turno infrasettimanale che si è svolto in questo campionato di Serie D – Girone G tra Nola e Afragolese. Due squadre con decenni di storia alle spalle e che oggi, con obiettivi diversi, stazionano nello stesso girone dopo diversi anni. Per i bianconeri è anche una giornata particolare per la scomparsa del tifoso Giuseppe Di Lorenzo, omaggiato con uno striscione ed una corona di fiori prima del match. Mister Campana deve rinunciare per infortunio a Ruggiero, Calvanese, Bencivenga e per squalifica a Palumbo e non ha a disposizione neanche il neo arrivato Luigi Rizzo. L’Afragolese arriva dopo il brutto stop con il Muravera e, un po’ a sorpresa, rinuncia sia a Fava Passaro che a Caso Naturale che si accomodano in panchina. I primi minuti della gara non regalano molte emozioni e il gioco è spesso spezzettato da diversi scontri. Al 19′ è però l’Afragolese a passare in vantaggio: cross dalla sinistra di Liguoro, buco difensivo e inzuccata sul secondo palo di un solitario Energe. Il Nola tenta di imbastire azioni pericolose e ci riesce alla mezz’ora quando Gassama si ritrova davanti a Sorrentino che però lo ipnotizza e gli nega la gioia del pari. Come succede di solito, a gol sbagliato segue un gol subito: al 35′ il Nola comincia l’azione da dietro ma quando la palla arriva al portiere Bellarosa, il rilancio di quest’ultimo va a colpire Puntoriere e la palla va clamorosamente in rete per il rocambolesco 0-2. Il gol dà una mazzata psicologica ai nolani che a inizio secondo tempo rischiano anche di capitolare: lancio tra le linee per Sogno che davanti a Bellarosa spara clamorosamente sulla traversa. Il Nola tenta di accorciare ma ogni tentativo risulta impreciso o trova la decisa respinta di Sorrentino. Per i bruniani la classifica non si muove ma si riavvicina la Torres che con i bianconeri ora si divide l’ultima posizione in classifica. Prossimo appuntamento domenica 10 in casa contro la Nuova Florida, terzultima a 6 punti.

IL TABELLINO

Reti: Energe 19′ (A), Puntoriere 35′ (A).

Nola 1925: Bellarosa, Baratto, Russo, Esposito, Acampora, Caliendo (La Monica 51′), Di Maio (47′ Cardone), Sannia, Pantano (Corbisiero 79′), Negro, Gassama. A disposizione: Torino, Sarracino, Galiano, Coppola, Angeletti, Pesce. Allenatore: Rosario Campana.

Afragolese: Sorrentino, Liguori, Lagnena, Carrotta (84′ Marigliano), Energe (88′ Napolitano), Percuoco (90′ Caruso), Puntoriere (Fava Passaro 76′), Liguoro, Liccardo, Nocerino, Sogno (63′ Caso Naturale). A disposizione: Pragliola, Oliva, Giordano, Bellante. Allenatore: Salvatore D’Angelo.

Arbitro: Mihalache di Terni (guardalinee Masciale di Molfetta e De Palma di Molfetta).

Note: ammoniti Negro e Gassama per il Nola; ammoniti Liguoro, Sogno e Liccardo per l’Afragolese.

