L’Almanacco Irpino. Martedì 21 gennaio 2020

a cura di Grazia Russo

Martedì 21 gennaio si festeggia Santa Agnese. Alla santa del giorno sono ispirati alcuni proverbi: Per Sant’Agnese, la testa del maiale appesa.

A S. Agnese le lucertole nelle siepi.

Interpretazione dei numeri

Il numero 21 ha valenza rituale, esso è il risultato della moltiplicazione di 3 (numero sacro per eccellenza) per 7 ( numero sacro e non divisibile).

Questo numero non sta solo ad indicare la totale perfezione, ma possiede anche un valore magico.

Ventuno erano, per esempio, i giorni di cova della chioccia, a conferma sia del significato di compiutezza sia della virtù magica che il numero reca con sé.

Giorno di luna piena.

La luna piena, è carica di momenti magici. Essa rappresenta il completamento, l’integrità, anche gli incantesimi risultano più efficaci.

Il contadino, per avere ogni uovo un pulcino, metteva a covare le uova ventuno giorni prima, in modo che si schiudessero con la luna piena.

Anche per il parto ci si riferiva alla nona luna piena.

La luna piena emanerebbe anche influssi negativi: la metamorfosi del lupo mannaro avveniva solo in queste notti.

