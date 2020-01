L’ALMANACCO IRPINO. Venerdì 31 gennaio 2020

a cura di Grazia Russo.

Venerdì 31 gennaio si festeggia San Giovanni Bosco protettore degli scolari

Proverbio: La vita dura un lampo e alla morte non c’è scampo!

Consiglio del contadino: Chi sarchia in gennaio o in febbraio raccoglierà a staia, chi sarchia a marzo ne riempirà uno soltanto, e chi sarchia in aprile ne raccoglierà solo un bacile

Ricetta del giorno: Pollo disossato imbottito

Per imbottitura occorrono 2 uova, pinoli, uva passita, aglio e sale. amalgamare tutti gli ingredienti e inserirli nel pollo che va ricucito condirlo con olio e sale e cotto nel forno.

