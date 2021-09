“L’altalena”. Spettacolo contro la cementificazione selvaggia degli spazi verdi di Nicola Le Donne portato in scena dalla M&N’s a San Giovanni del Palco-Taurano stasera 19 settembre.

Stasera prende il via, nel meraviglioso borgo Irpino, il Primo Festival di teatro per ragazzi organizzato dalla M&N’s.

In scena lo spettacolo dal titolo l’altalena di Nicola Le Donne. La storia si svolge in un parco giochi dove i bambini si divertono e trascorrono in allegria il loro tempo libero. Un losco individuo però, come una nube di pioggia, turberà la pace ed il verde dei ragazzi.

Infatti, in accordo con un sindaco non troppo ” pulito” decideranno di costruire l’ennesimo centro commerciale proprio nel parco dei ragazzi.

Ascoltata per caso questa notizia e con l’aiuto di un’insegnante coraggiosa decideranno di manifestare e lottare contro il malaffare per restituire il verde ai ragazzi.

“Sono orgoglioso di portare in scena uno spettacolo di forte denuncia sociale e presentarlo all’interno della prima edizione del festival del teatro dei ragazzi, si deve fare molto di più, certo, ma è già un inizio importante” dichiara il regista Le Donne.

Un forte in bocca al lupo allora va agli attori e all’organizzazione del festival.

PERSONAGGI

Paolino De Paolinis – uomo d’affari- BENEDETTO GRAZIANO

Monica – sua segretaria – CARMELA CASCIELLO

Rodolfo Sfera – Sindaco – GIACINTO BOSSONE

Roberta Riccia – Assessore – ANGELA GRASSO

Massimo Rispetto – Capo dei Vigili – FIORE CAVA

Elena – insegnante in pensione – ANGELA GRASSO

Lorenzo e Vincenzo – i ragazzi – LORENZO LOMBARDI e VINCENZO FOGLIA.

Regia e testi: Nicola Le Donne

Consulenza pedagogica: Michela Acerra

Produzione: M&N’s Lab.

Costumi e scenografia: M&N’s

Service: Remedia

🎟️Ingresso gratuito

✔️Obbligatoria prenotazione e Green Pass

📞3792377322 – info@mens-lab.it

📌San Giovanni del Palco – Taurano – Av

📅Domenica 19 settembre 2021

🕗20:00

