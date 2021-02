L’ambasciatore del sorriso in Ciociaria con la Maschera di Pulcinella

È con questa iniziativa ludica pedagogica ché l’Associazione Assoprom Italia nella sua programmazione 2021 vuole esprimere in questo momento particolare dovuto alla pandemia, un momento di positività e di sorriso rivolto ai più piccoli attraverso la presenza della maschera di Pulcinella famosa nel mondo e candidata come Patrimonio UNESCO. Sarà protagonista l’attore artista Angelo Iannelli maschera ufficiale di Pulcinella noto per le sue innumerevoli esternazioni in svariati momenti di attività teatrali e cinematografiche a livello Nazionale ed Internazionale, già premiato lo scorso anno nell’ambito del Festival dell’Amicizia con la menzione speciale prima Edizione del Premio Arte Teatrale e Cinematografica Città di S. Elia Fiumerapido a far visita agli alunni delle Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo S. Elia F. Rapido previsto in programma per Venerdì 12 Febbraio c.a. e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19 . L’Iniziativa che gode del Patrocinio del Comune di S. Elia F. Rapido sarà la prima di una serie di visite presso altre Scuole Primarie del Basso Lazio che vorranno aderire al progetto. Ringraziamo in particolare modo l’amministrazione Comunale di S. Elia F. Rapido nella persona del Sindaco Avv. Roberto Angelosanto per averci concesso il Patrocinio e il sostegno, nonché il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini per aver aderito all’Iniziativa.

