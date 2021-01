LANCIO RI-LEGHIAMO. LA CULTURA CHE UNISCE. Al via da oggi video, sito web e un’attenta campagna di social network per poter supportare il lancio del progetto

Al via da oggi video, sito web e un’attenta campagna di social network per poter supportare il lancio del progetto “Ri-leghiamo. La Cultura che unisce”, il quale, partendo da una rete territoriale formata da Biblioteche e terzo settore mira a rilegare, attraverso i fili della cultura, i valori della socialità, della solidarietà e dell’inclusione sociale declinandosi in azioni che animeranno il territorio attraverso inviti alla lettura, webinar, campagne promozionali, iniziative digitale e specifici servizi di supporto.

Le iniziative ruotano attorno le tre Biblioteche parte della rete di progetto: “Nunzia Festa” del Comune di Avellino – riconosciuta Città che Legge, “Campanello” del Comune di Mercogliano e “Capone” della Provincia di Avellino. Un ruolo di grande prestigio sarà, invece, rivestito dalla Biblioteca Statale di Montevergine che metterà a disposizione del progetto il suo posseduto antico e raro. Il valore aggiunto del progetto è, inoltre, rappresentato dal partner capofila C.I.F Centro Italiano Femminile Comunale e Provinciale di Avellino, la cui azione permette di sperimentare e approfondire l’ampliamento del target di destinatari delle azioni progettuali, spostandosi su fasce

deboli e fragili. Il CIF, inoltre, garantirà una serie di servizi di supporto e di “antenna sociale” creando, tra l’altro, un filo diretto con l’utenza la quale sarà sollecitata mediante specifici prodotti editoriali, anche video, fruibili su tutti i canali di comunicazione del progetto.

Il soggetto promotore, il Consorzio C.I.R.P.U., che ha creduto sin dal primo momento nel progetto, sta ulteriormente intensificando le sue energie per la piena realizzazione degli obiettivi progettuali.

“”Ri-leghiamo”, per il Consorzio rappresenta l’opportunità di sviluppare un asse strategico della missione istituzionale: realizzazione servizi culturali con una decisiva caratterizzazione “sociale”. L’attivazione di specifici percorsi di coinvolgimento e inclusione “dal basso”, riteniamo debba essere l’elemento distintivo della nostra offerta di servizi culturali per il Territorio.

Un modello di gestione in cui ogni iniziativa è misurata e selezionata in termini di “impatto sociale” sul territorio.”, queste le dichiarazioni congiunte del Presidente, prof. Saverio Tortoriello e del Direttore, dott. Rino Gaglione.

Ri-leghiamo “La Cultura che unisce” è stato cofinanziato dal Mibact e dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Biblioteche per l’inclusione”.

Sito web: www.ri-leghiamo.org

Pagina Facebook: @rileghiamolacultura

Canale You tube https://www.youtube.com/channel/UCwNF4n4uy50wAQrGIMjP-TA

