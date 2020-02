“L’angolo delle storie in dialetto”. Lu ziju di l’America

di Aniello Russo

Lu ziju di l’America in dialetto di Montecalvo

Ogni famiglia tinèva almenu nu ziju a l’America. Nuj criaturi facemm’a sfida, ognunu pi dimustrà ca lu ziju sùju era lu cchiù riccu e ca ogni ttantu mmannàva nu paccu a l’Italia, chjìnu di ccose belle.

Pur’iju tinevù certi zìji amiricani. Unu sulu, era frati a mammanònna, la mamma di pàtrimu, scriveva e cci mannava nu dolliru o dduj dolliri a la vota.

Lu ziju ca ci scriveva, nu’ mminètte cchjù a Munticalvu. Faceva lu sacristanu nd’a na cchjièsia a “Niv’Iorc”e cci mannava futugrafij di li figli e di li niputi.

N’annu, cci mmannàvu nu paccu e ppi l’avèni, mamm’avètta firmàni nu saccu di carte a la posta.

Ermu pròbbitu cuntenti! Quannu l’apremmu, dintu ci truvàmmu ddoj paparèdde di ceraloide, na bbibbia e ccertu panni viecchji e llàrij ca puzzàvunu di naftalina. Nu cauzone, cu na pezza mpont’a nu dinùcchju, l’ausàmmu pi ffa’ nu pagliacciu dint’a l’uortu.

Accussì capèmmu ca si vulèmmu ca lu ziju minèsse da l’America c’èmma fa’ na culletta nuj parienti poviri di lu paese.

Lo zio d’America

Ogni famiglia aveva almeno uno zio in America. Noi bambini ci sfidavamo, ognuno per dimostrare che lo zio suo era il più ricco e che ogni tanto spediva un pacco in Italia, pieno di cose belle.

Pure io avevo alcuni zii americani. Uno solo scriveva, era il fratello della nonna, la madre di mio padre, e ci mandava un dollaro o due alla volta.

Lo zio che ci scriveva non tornò più a Montecalvo. Faceva il sacrestano in una chiesa di New York e ci inviava fotografie dei figli e dei nipoti.

Un anno, ci mandò un pacco e per averlo mia madre dovette firmare un sacco di carte alle poste. Eravamo tutti proprio contenti!

Quando lo aprimmo, vi trovammo due anatroccoli di celluloide, una bibbia e alcuni abiti vecchi e larghi che puzzavano di naftalina.

Un paio di pantaloni che aveva un rattoppo su un ginocchio, l’adoperammo per uno spaventapasseri nell’orto.

Così capimmo che se volevamo che lo zio venisse dall’America gli dovevamo fare una colletta noi parenti poveri del paese.

Inf. Angelo Siciliano

Reg. e trascr. Aniello Russo, 1996

