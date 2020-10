LAPIO. Dispersa da ieri: donna ritrovata nel bosco in buona salute

Dopo ininterrotte ricerche, coordinate dalla Prefettura di Avellino, cui hanno partecipato i Carabinieri, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nonché alcuni volontari, è stata rintracciata in località boschiva di San Mango sul Calore la 62enne di Lapio della quale i familiari martedì scorso ne denunciavano la scomparsa alla Stazione Carabinieri di Chiusano San Domenico.

In buono stato di salute, è stata visitata da personale del 118 e trasportata al “Moscati” per i successivi accertamenti.

