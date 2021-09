L’artista Dorotea Virtuoso espone da Buffetti ad Avellino

In esposizione la sedia DoryArte realizzata da Daniela Vecchione presso il negozio Buffetti di Avellino.

Un ringraziamento di cuore a Riccardo Sgrosso per l’opportunità che he ha dato a Dorotea Virtuoso di aver fatto esporre la sua arte ed inoltre parte del ricavato della vendita va in beneficenza.

Dorotea Virtuoso è nata a Napoli e vive ad Avellino da molti anni.

Casalinga e madre. È una web graphic artist e, come lei stessa riferisce, era il 2012, una sera di novembre quando le venne l’ispirazione e da allora non si è più fermata.

Dorotea Virtuoso ha realizzato molte mostre personali in luoghi importanti come il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, la Galleria Theatron di Napoli, nella stessa Napoli al PAN e presso l’Istituto Tecnico Agrario di Avellino “F. De Sanctis”.

Nel 2015 vince il I premio San Valentino con l’opera “Il bacio”. A settembre 2019 le è stato conferito il premio d’artista al V Concorso “Avellino in versi”.

Impegnata artisticamente a favore della causa del contrasto alla violenza delle donne e della clown terapia, devolve parte del ricavato delle vendite dei suoi quadri a “Missione Sorriso Onlus” dell’Ospedale Moscati di Avellino del Reparto Pediatrico, per i bambini malati.

