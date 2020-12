LaScuolaNonSiFerma. Il Liceo Medi di Cicciano partecipa al concorso “Le sfere dell’artista”  indetto dalla proloco di Roccarainola

Il Liceo Medi di Cicciano è la testimonianza di una bella storia di buona scuola e sensibilità umana . Il nuovo Dirigente Scolastico, la prof.ssa Anna Iossa e i suoi docenti di sostegno attivano un laboratorio inclusivo di creatività unico nel suo genere e sul territorio chiamato Mani cre_abili . In questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, in cui è importante rimanere a casa e l’unica didattica possibile è la didattica a distanza grazie all’operosità di alcuni alunni, il Liceo Medi partecipa al concorso “Le sfere dell’artista” indetto dalla proloco di Roccarainola .

L’invito rivolto agli artisti richiede la creazione di una sfera natalizia e gli alunni del Liceo attualmente impegnati nel laboratorio delle diverse abilità hanno pensato ad una sfera di Natale inclusiva che vuole rappresentare e rievocare la crosta terrestre. Nell’immaginario dei piccoli artisti che si sono cimentati in questo lavoro, la crosta terrestre è intesa come un continuo divenire capace, nonostante i mutamenti e gli eventi traumatici che subisce, di ritrovare e comporre in sé un sempre e nuovo equilibrio di risorse materiali e spirituali.

In questi giorni di buio per l’incalzare della pandemia nonostante l’avvicinarsi del Natale, la sfera proposta dai piccoli artisti del Liceo vuole essere di augurio per dare speranza ad un mondo migliore.

Vi mostriamo le immagini nel video

