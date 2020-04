L’ASL di Avellino vuole esprimere il proprio ringraziamento nei confronti della BCC di Flumeri che ha effettuato una cospicua donazione per l’acquisto di due Unità Mobili di Soccorso per Rianimazione da destinare al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino e al P.O. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi per fronteggiare l’Emergenza COVID 19, compiendo un gesto di solidarietà concreto a beneficio di tutta la collettività.

adsense – Responsive – Post Articolo